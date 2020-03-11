İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, "göçmen kaçakçılığı" suçundan 18 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A, "uyuşturucu ticareti" suçundan 14 yıl cezası bulunan cezaevi firarisi O.Ç, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay cezaları bulunan F.A, Ö.D, 3 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan E.D ile 2 yıl 6 ay cezası bulunan C.H, "yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay cezası bulunan T.K, "izinsiz kesici alet bulundurmak" suçundan 5 ay cezası bulunan S.E. ile farklı suçlardan para cezaları bulunan F.O, D.E, S.Ş, H.D, D.A. ve V.Ş. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.