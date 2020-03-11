Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle öne çıkan ve kentin simgesi haline gelen Doğu Akdeniz'in incisi Kızkalesi, kıyıdan 200 metre uzaklıktaki küçük bir adacık üzerinde yer alıyor.

Türkiye'nin en önemli kültür varlıkları arasında gösterilen kale, mistik hikayesi ve tarihi yapısıyla dikkati çekiyor.

Akdeniz'in mavi sularında güneşin doğuşuyla birlikte görsel şölen sunan tarihi kale, ziyaretçilerini büyülüyor.

Sabahın erken saatlerindeki eşsiz güzelliğiyle görenleri hayran bırakan Kızkalesi, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Binlerce yıllık tarihiyle ilgi çeken kale, yeni sezonda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretini bekliyor.

