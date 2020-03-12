Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistanlılar ile ülkede ikamet edenlerin AB üyesi ülkeler, İsviçre, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler, Sudan, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Kenya, Cibuti ve Somali'ye yapacağı seyahatler askıya alındı.

Bu ülkelerden gelecek olanların da ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Karar kapsamında, Ürdün ile olan sınır kapılarından kargo ve diğer ticari amaçlı nakliye seferleri ile istisnai durumlar haricinde yolcu giriş çıkışı da durduruldu.

Suudi Arabistanlılar ile mukimlere, karar yürürlüğe girmeden önce ülkeye dönmeleri için 72 saat süre tanındı.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 21'e yükseldiğini duyurmuştu.

Danimarka'da vaka sayısı 514 oldu

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ve yetkililer, ülkedeki koronavirüs gelişmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Frederiksen, koronavirüs vakası sayısının hızla arttığını ve 514'e çıktığını, 1303 kişinin karantinada tutulduğunu söyledi.

Ülkede eğitim durdu, çalışanlar evlerine gönderildi

Cuma gününden itibaren ülkedeki eğitim kurumlarının 14 gün boyunca kapatıldığını, kritik görevlerde olmayan kamu çalışanlarının evlerine gönderildiğini anlatan Frederiksen, özel sektör yetkililerinden de evden çalışabilecek olanları evlerine göndermesini istedi.

Frederiksen, 100 kişiden fazla olan etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini, gerekirse bu yönde yasa çıkartılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ise koronavirüs tedavisi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.