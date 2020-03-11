Koronavirüs dünya genelinde 118 binden fazla kişiye bulaştı.

4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 64 binden fazla hasta ise iyileşti.

Bolivya

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da iki kişide ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Bolivya basınında çıkan habere göre, Bolivya Sağlık Bakanı Anibal Cruz, düzenlediği basın toplantısında daha önce İtalya'da bulunan iki kişide Kovid-19 virüsünün bulunduğunu açıkladı.

Cruz, ülkenin Oruro ve Santa Cruz eyaletlerinden yaşları 60 ve 64 olan virüsün bulaştığı iki kadının karantinaya alındığını söyledi.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 19, Şili'de 17, Ekvador'da 17, Brezilya'da 25, Meksika 7 ve Peru'da 11, Kolombiya'da 3, Kosta Rika'da 13 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

Avustralya

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Çin, İran ve Güney Kore’den gelen yabancılara uyguladıkları seyahat yasağına, İtalya’dan gelecekleri de dahil ettiklerini açıkladı.

Başbakan Morrison, Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsten 3 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 116’ya yükseldiği Avustralya’da, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamada bulundu.

Çin, İran ve Güney Kore’den gelen yabancılara uyguladıkları seyahat yasağını, İtalya’daki durumun kötüleşmesi üzerine bu ülkeden gelecekleri de dahil ederek genişlettiklerini duyuran Morrison, yasağın 18.00’den itibaren başlayacağını söyledi.

Başbakan Scott Morrison, virüsle mücadele için 2,4 milyar dolarlık fon ayrıldığını bildirdi.

Panama

Orta Amerika ülkesi Panama'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Başkent Panama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, diyabet ve zatürre rahatsızlıkları bulunan bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen ilk ölümü açıklayan Turner ayrıca bu hastalığa yakalananların sayısının da 8'e yükseldiğini kaydetti.

Ülkenin kuzeyindeki tüm fuar, konser gibi etkinlikler ve spor müsabakalarının durdurulduğunu vurgulayan Turner bu bölgedeki bütün eğitim faaliyetlerinin de 7 Nisan'a kadar askıya alındığı bilgisini paylaştı.

Panama'da ilk koronavirüs vakası, önceki gün İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen 40 yaşında bir kadının rahatsızlanması ve yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla görülmüştü.