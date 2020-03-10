El Pais gazetesinin haberine göre, söz konusu karar, Vox Partisi Milletvekili Ortega Smith'de koronavirüse rastlanmasının ardından alındı.

İspanya, şu ana kadar bin 622 vaka ile koronavirüsün en çok görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35'e ulaştı.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 32'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 114 bini aşmış durumda.