Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Koronavirüs İspanya Parlamentosunu vurdu
[Fotoğraf: AFP]
İspanya'da bir milletvekilinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından parlamentonun çalışmalarının en az 1 haftalığına askıya alındığı duyuruldu.
El Pais gazetesinin haberine göre, söz konusu karar, Vox Partisi Milletvekili Ortega Smith'de koronavirüse rastlanmasının ardından alındı.
İspanya, şu ana kadar bin 622 vaka ile koronavirüsün en çok görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.
Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35'e ulaştı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 32'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 114 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:16
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