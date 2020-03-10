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İspanyol aşırı sağcı partide koronavirüs alarmı
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'da aşırı sağ çizgideki Vox Partisi'nin bir milletvekilinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından parti üyelerine "evden çalışma" talimatı verildi.
Partiden yapılan açıklamada, Milletvekili Ortega Smith'in koronavirüse yakalandığı belirtildi.
Bu gelişme üzerine parti üyelerine evden çalışmaları talimatının verildiği ifade edildi.
İspanya, şu ana kadar bin 235 vaka ile koronavirüsün en çok görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.
Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31'e ulaştı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 28'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 114 bini aşmış durumda.
Etiketler: vox partisi İspanya koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:49
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