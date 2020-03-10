Partiden yapılan açıklamada, Milletvekili Ortega Smith'in koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Bu gelişme üzerine parti üyelerine evden çalışmaları talimatının verildiği ifade edildi.

İspanya, şu ana kadar bin 235 vaka ile koronavirüsün en çok görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31'e ulaştı.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 28'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 114 bini aşmış durumda.