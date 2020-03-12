Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da film gösterimlerine 'koronavirüs' engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sinema salonlarındaki film gösterimlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, sinema salonlarında film gösterimlerinin askıya alınması kararı Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonu (GCAM) tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alındı.
Kararla, virüsü kontrol altında tutma ve sağlık birimlerinin tavsiye ettiği önlemlerin dikkate alınmasının amaçlandığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 21'e yükseldiğini duyurmuştu.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs kovid-19 sinema salonları filmSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 00:26
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