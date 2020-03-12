Haber Giriş: Kaynak: AA
NBA'de tüm maçlar koronavirüs sebebiyle askıya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolcularından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.
İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.
Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.
Etiketler: son dakika nba maçları NBA basketbolcuları nba kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 05:54
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