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Paris Saint Germain adını çeyrek finale yazdırdı
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint Germain, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Koronavirüs nedeniyle Fransa'da seyircisiz oynanan maçın 28. dakiaksında Neymar takımını 1-0 öne geçirdi. 45+1'de Bernat sonucu belirleyen golü attı: 2-0.
89. dakikada ise Borussia Dortmund'dan Emre Can kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk maçı 2-1 kaybeden PSG rövanşta Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan taraf oldu.
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