Süper Lig erteleme maçında Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çimşir, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının zor bir müsabaka olacağını bildiklerini ifade etti.

"Dönem dönem zorlandığımızı da düşünüyorum ancak maçı hak ettiğimizi de düşünüyorum. Özellikle golü bulduktan sonra ikinci yarı çok ciddi pozisyonlarımız da var. Daha farklı da bitirebilirdik. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, mücadelelerinden, istek ve arzularından dolayı. Bizim için iyi bir maç oldu, kazandığımız için mutluyuz."

"Özlediğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız inşallah"

Çimşir, bir basın mensubunun "Ligde liderliğe yükseldiniz, şampiyonluk düşünceniz nedir?" sorusuna da cevap verdi.

"Bu bir süreç, yolculuk. Burası dikensiz gül bahçesi değil, zorluklarla mücadele ediyoruz, saha içinde, saha dışında mücadele ediyoruz. Bizim taraftarımızın özellikle desteğine ihtiyacımız var. Bu sürecin hep beraber bitirmek için sezon sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Arzu etiğimiz özlediğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız inşallah."

Sörloth’un sağlık durumu

Karşılaşmada ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Sörloth’un durumu ile ilgili de konuşan genç teknik adam, "Yarın net bir şey söyleyebiliriz" sözlerini sarf etti.

[Fotoğraf: AA]

Hikmet Karaman: Ders çıkaracağımız bir karşılaşma oynadık

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fazla bir şey konuşmak istemediğini söyledi.

Karaman, şampiyonluğa oynayan ve yukarıda bugüne kadar iyi mücadele eden Trabzonspor'un zengin de bir kadrosu olduğunu aktardı.

"Biz de küme düşmemeye oynayan, bu arada da 8 oyuncu eksiğiyle maça çıkan bir takımız. Tabii mağlubiyetten sonra bunlar benim için bir mazeret değil. Oyun içerisinde bazı şeyleri doğru yapabilseydik... Erken gol yedik, 10. dakikada 1-0, sonra frikik golü, 2-1'i yakaladık o ara biraz direnç gösterebilseydik, ayağımızdaki topu kaybettik, dönen top tekrar bize gol oldu."

Karaman, 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekle sokamadıklarını dile getirdi.

"Bizi geliştiren, iyi bir takıma karşı hatalarını görebilen ve bundan sonra oynayacağımız maçlar için ders çıkaracağımız nitelikte bir karşılaşma oynadık. Aslında 1 veya 3 puan bizim için büyük bir joker olabilirdi çünkü hiçbir takım oynamıyor, bizim burada alacağımız puan veya puanlar büyük bir avantaj sağlayacaktı, bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla artık hafta sonu diğer arkadaşların katılımıyla oynayacağımız maça odaklanıyoruz. Trabzon'a da başarılar diliyorum."