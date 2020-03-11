Karşılaşmanın ilk yarısında daha çok pozisyona giren Trabzonspor 10. dakikada Novak'ın attığı golle öne geçti. 0-1

Bordo mavililerde 30. dakikada Sosa mükemmel golle takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

44. dakikada Umut Bulut BtcTurk Yeni Malatyaspor'un tek golünü attı. 1-2

Mücadelenin 55. dakikasında Nwakaeme Trabzonspor'un üçüncü golünü attı. 1-3 Nijeryalı oyuncu Süper Lig'de 6. golünü kaydetti.

Süper Lig'de son 10 maçını kazanan Trabzonspor, 52 puanla ve averajla yeniden lider oldu.

Galibiyet hasretini 10 maça çıkartan BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 13. sırada yer aldı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

NOVAK ATTI TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa son çizgiye indi ve ceza sahası içine ortaladı. Filip Novak gelen ortaya iyi yükseliyor ve düzgün bir kafa vuruşuyla golü attı. 0-1

SOSA'NIN MUKEMMEL VURUŞU GOL OLDU 30. dakikada kaleyi karşıdan gören hafif sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa, mükemmel bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı noktaya göndererek mükemmel bir gole imza attı.0-2

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI Abdülkadir Ömür sağ kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği top savunmadan sekip Novak'ın önünde kaldı, Novak'ın vuruşu ise savunmadan döndü.

UMUT ATTI FARK BİRE İNDİ 44. dakikada Fofana'nın sol kanattan getirdiği top uzak köşede Umut Bulut'un önünde kaldı, Umut'un vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI 54. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşu savunmadan geri döndü.

NWAKAEME ATTI FARK TEKRAR 2'YE ÇIKTI 55. dakikada Caleb Ekuban'ın pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Anthony Nwakaeme topu düzelterek sert bir vuruş yaptı ve golü attı. 1-3

58. dakikada savunmadan seken topu kontrol eden Jose Sosa topu tekrar ceza sahasına ortaladı, Anthony Nwakaeme kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE ATAK 68. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunu son anda araya giren Robin Yalçın kornere gönderdi.

79. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Sakıb Aytaç ceza sahası içi sol çaprazda dar bir açıdan gelişine vurdu kaleci Uğurcan Çakır topu tek hamlede kontrol etmeyi başardı.

87. dakikada Gökhan Töre kaleyi karşıdan gören uzak bir noktadan şutunu çekti kaleci Uğurcan Çakır topa tek hamlede sahip oldu.

TRABZONSPOR DÖRDÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI 89. dakikada savunmadan gönderilen uzun pasta ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Anthony Nwakaeme yerden vurdu ancak kaleci Fabien Farnolle gole izin vermedi.

Mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

Stat: Yeni Malatya.

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez.

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Gökhan, Murat, Umut (Dk. 64 Ghaylen Chaaleli), Bifouma (Dk. 71 Remi Walter), Acquah, Donald (Dk. 86 Erkan Kaş), Fofana, Mina, Sakıb.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban (Dk. 83 Bilal Başacıkoğlu), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+1 Obi Mikel), Nwakaeme, Alexander Sörloth (Dk. 39 Badu Ndiaye).

Sarı kartlar: Dk. 5 Donald, Dk. 26 Afriyie Acquah, Dk. 29 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Campi, Dk. 69 Filip Novak (Trabzonspor)

Gol: Dk. 10 Novak, Dk. 30 Sosa, Dk. 55 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 44 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)