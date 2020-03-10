Çeyrek final ilk karşılaşmasında rakibini deplasmanda 89-71'lik skorla mağlup eden Pınar Karşıyaka, Kiev Basket'i saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Avrupa'da 223. karşılaşma

Avrupa kupalarında 223. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 222 müsabakada 119 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 682 sayı atıp potasında 17 bin 176 sayı gördü.