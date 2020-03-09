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PSG-Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs, Devler Ligi heyecanını da etkiledi. Son 16 turu rövanş maçı öncesi Fransa'dan futbolseverleri üzecek bir açıklama geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Savunma Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde PSG-Borussia Dortmund karşılaşmasının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.
İki takım arasındaki ilk karşılaşmada Borussia Dortmund, sahasında PSG'yi 2-1 yenmişti.
Fransa'da 19 kişi hayatını kaybetti
11 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşma öncesi Fransa'da hükümet 1000'den fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikleri yasaklama kararı almıştı.
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı bin 126'ya ulaştı.
Etiketler: şampiyonlar ligi PSG koronavirüs Borussia DortmundSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 15:30
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