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Indian Wells Tenis Turnuvası koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
[Fotoğraf: Reuters]
En prestijli tenis turnuvalarından Indian Wells Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi.
Grand slam turnuvalarının ardından en yüksek para ödülünün dağıtıldığı tenis etkinliklerinden Indian Wells de koronavirüsün etkilediği spor organizasyonları arasına girdi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvası, artan sağlık endişeleri sebebiyle 9-22 Mart tarihlerinde yapılamayacak.
Etiketler: koronavirüs Indian Wells Tenis TurnuvasıSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 11:56
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