İlk kez geçen ay Romanya'da görülen koronavirüse karşı ülke genelinde tedbirler arttırıldı.

Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar tüm liglerdeki karşılaşmaların seyircisiz oynanaması kararlaştırıldı.

Başkent Bükreş'te 14-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Gençler Halter Şampiyonası da salgın nedeniyle iptal edilmişti.

İtalya'da da maçlar seyircisiz oynanıyor

Yeni tip koronavirüsün İtalya'da yayılmasının önüne geçmek için Serie A karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynatılacağını duyurulmuştu.

İsviçre'de de 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle birçok branşta da karşılaşmaların seyircisiz oynanması kararları alınıyor. EuroLeague'de de geçtğimiz hafta bazı basketbol karşılaşmaları bu kapsamda seyircisiz oynanmıştı.