Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki maçlar yarın başlıyor. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmalar TSİ 23'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.
Çeyrek finale yükselecek takımlar 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
Yarın:
- Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)
- Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)
11 Mart Çarşamba:
- Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)
- Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)
17 Mart Salı:
- Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)
- Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)
18 Mart Çarşamba:
- Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)
- Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)