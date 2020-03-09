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Arsenal'de Torreira sezonu kapattı
Arsenal'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.
Portsmouth'a karşı deplasmanda 2-0 kazanılan Federasyon Kupası 5. tur maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Torreira 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon Arsenal'da 33 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 2 gol kaydetti.
Öte yandan Arsenal Kulübü, sağ omzundan sakatlığı bulunan Bosna Hersekli sol bek Sead Kolasinac'ın bu ay sonu, sol diz ön çapraz bağları kopan İngiliz savunma oyuncusu Calum Chambers'ın ise 6-9 ay sonra antrenmanlara başlayacağını açıkladı.
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