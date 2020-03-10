Sivasspor’un kaptanı Hakan Arslan performansıyla göz kamaştırıyor. Yiğidolar'ın bu sezonki çıkışında tecrübeli futbolcunun büyük payı var.

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş kadar adından söz edilmese de, 32 yaşındaki futbolcu Sivasspor için vazgeçilmez bir isim.

Deneyimli oyuncu tükenmek bilmeyen enerjisiyle Süper Lig’in mücadele gücü en yüksek isimlerinin başında geliyor.

Sahada basmadık yer bırakmayan Hakan çalışkanlığının karşılığını son yıllarda almaya başladı.

Kariyerinin büyük bölümünde defansif orta saha olarak görev yapan deneyimli oyuncu, zamanla etkili bir hücumcuya dönüştü.

Hakan gösterişsiz ama faydalı futbolunu son yıllarda golleriyle süslüyor.

Deneyimli orta saha, Süper Lig’de Türk futbolcular arasında Burak Yılmaz’ın ardından takım arkadaşı Emre Kılınç ile birlikte en golcü isim oldu.

Hakan, Yiğidolar'ın zirve mücadelesine 24 maçta 7 gol 4 asistlik performansıyla destek verdi.

Tecrübeli oyuncu forvet arkası pozisyonundaki performansıyla yerli yabancı birçok 10 numarayı da gölgede bıraktı.

Yiğidolar'ın kaptanı ayrıca forma giydiği 24 maçta da 90 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

Deneyimli futbolcu en son Galatasaray maçında attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti.