Lukas Podolski göz dolduruyor
Lukas Podolski'nin ikinci Türkiye macerası iyi başladı. Alman futbolcu, Fraport-TAV Antalyaspor formasıyla çıktığı son 3 maçta, 2 gol atarken 2 de gol pası verdi.
Fraport-TAV Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, performansıyla göz dolduruyor. Alman futbolcu son maçlarda takımını sırtlayan isim oldu.
Ara transfer döneminde kırmızı beyazlı takıma katılan 34 yaşındaki futbolcu, ilk 3 karşılaşmada forma şansı bulamadı.
Sonraki 3 müsabakada da yedek soyunan Podolski, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde oyuna dahil olduktan 2 dakika sonra takımına galibiyeti getiren gole imza attı.
Fenerbahçe maçında yıldızlaşan Alman futbolcu, takımının attığı 2 golüne de hazırlayan isim oldu.
Podolski, Gençlerbirliği karşısında ise fileleri sarsarak Fraport-TAV Antalyaspor'un hanesine 1 puan yazdırmayı başardı.
Tamer Tuna'nın öğrencileri, ligde çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda Antalya ekibi 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
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