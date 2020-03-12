Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgına dönüştü.

Dünyayı sarsan salgın sebebiyle ABD'de 32 kişi hayatını kaybetti, başkent Washington'da da acil durum ilan edildi.

ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlü Tom Hanks oldu

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks de sosyal medya hesabından, eşi Rita Wilson ile koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.

Trump koronavirüs önlemlerini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

Trump, cuma gecesinden itibaren 30 gün boyunca İngiltere dışında, Avrupa'dan ABD'ye yapılacak bütün seyahatlerin askıya aldıklarını belirterek, "Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." dedi.

Trump, bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini söyleyerek, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.