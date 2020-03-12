Suriye'de Esed rejiminin işlediği işkence fotoğraflarını sızdıran "Caesar" kod adlı eski askeri polis, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde, Suriye'de tanık olduğu olayları anlattı.

Oturuma Caesar'ın yanı sıra Beyaz Baretliler (Suriye Sivil Savunması) Başkanı Raid Salih ve 15 yaşındayken rejim kontrolündeki hapishanelerde işkence gören Ömer Alshogre de tanıklık etti.

Kongreye kimliğinin deşifre olmaması için mavi bir yağmurluk içerisinde, başını da kapatarak gelen ve güneş gözlüğü takan Caesar’ın konuşması sırasında herhangi bir video veya ses kaydının alınmasına müsaade edilmedi. Komite, Caesar’ın güvenliğini düşünerek böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

[Fotoğraf: Reuters]

'Rejim hapishanelerinde bulunanlar ölümle burun buruna'

Caesar, rejim içerisinde 2,5 yıl boyunca adli fotoğrafçı olarak görev yaptığını belirtti. Esed rejiminin uyguladığı insanlık dışı işkence ve uygulamalara yakından şahit olduğunu vurguladı.

Rejim hapishanelerinde hala 250 binden fazla Suriyelinin tutuklu bulunduğunu, birçoğunun gördüğü işkenceler ve açlık sebebiyle ölümle burun buruna geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tutumunu öven Caesar, ABD'nin Suriye politikasını ise sert sözlerle eleştirdi. Trump yönetimine, "Bizler 9 yıldır bombardıman ve işkenceye tabi tutulurken ABD sadece seyretti. Şimdi tek bir isteğimiz var: Ölümleri durdurun" diye seslendi.

Caesar, Türkiye'nin müdahalesine kadar rejimin Rusya ve İran'dan aldığı destekle İdlib'e yöneldiğini hatırlattı, uluslararası toplumun tekrar sessiz kalmasının, Esed'e yeni savaş suçları işlemesi konusunda yeşil ışık anlamına geleceğine dikkat çekti.

"Türkiye'nin sizlerin desteğine ihtiyacı var"

Türkiye'nin Suriye politikasına bir destek de Beyaz Baretliler olarak anılan Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih'den geldi.

Salih,, Türkiye'nin İdlib bölgesinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın bölgedeki Suriyelilere bir süreliğine de olsa nefes aldırdığını vurgulayarak, "Türkiye'nin kalıcı ateşkes için sizlerin desteğine ihtiyacı var." dedi.

'Babam gözümün önünde öldürüldü'

Diğer yandan rejime ait hapishanelerde maruz kaldığı işkencelerden bahseden Ömer Alshogre ise babasının gözü önünde öldürüldüğünü, kendisine gıda ve giyecek veren rejim yanlısı görevlilerin bile cezalandırıldığını ifade etti.

Alshogre ayrıca, Caesar tarafından çekilen fotoğraflardaki cesetlerin üstünde görülen numara ve isimlerin kendisi ile beraber birkaç kişiye yazdırıldığını, salon içindeki fotoğraflarda gösterilen ölülerin çoğunu hatırladığını belirtti.