Suriye'de Esed rejiminin 2011 yılında başlattığı insanlık dışı saldırıları, giderek şiddetini artırdı. Üzerine atılan bombalardan kaçan sivil halk, Türkiye sınırına göçe başladı. Sınırlara kadar gelen sivillere Türk milleti kucak açtı, sahip çıktı.

Barışın sağlanması için Soçi mutabakatı ve Astana toplantısında kararlar alındı.

Rejim katletmeye devam etti

Buna göre İdlib, gerginliği azaltma bölgesi olarak ilan edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye 12 gözlem kulesi inşa etti. Uluslararası anlaşmalarla ateşkes ilan edilmek isteniyordu. Ancak rejim kendi halkını katletmeye devam etti.

İdlib, Serakib, Maaret el Numan başlıca noktalar oldu. Rejim güçleri, yerleşim alanlarına bomba yağdırdı. Hastaneleri, okulları vurarak, hedef gözetmeksizin halkını katletti. On binlerce sivil, yaşama umudunu çantasına koyarak göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye, yaşananlara sesiz kalamadı

Esed rejimi ne Soçi Mutabakatını ne de Astana toplantısını dinliyordu. 12 gözlem noktasını kuşattı,, İdlib'e saldırı üstüne saldırı düzenledi. Rejime çekilmesi için şubat ayı sonuna kadar süre tanındı.

Anlaşmalardan sonuç alamayan Türkiye, savaş değil barıştan yana olan tavrını kullandı ancak yaşananlara sessiz kalamadı.

Operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi

Operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiç bir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz." dedi.

Alçak saldırının ardından harekat başladı

Tarihler 27 Şubat'ı gösterdiğinde rejimin alçak saldırıları Mehmetçiği hedef aldı. Türkiye vakit kaybetmeden harekete geçti ve Suriye'de harekat başladı.

Bahar Kalkanı Harekatı ile rejim ağır kayıplar verdi. Türkiye yerli silahları ile hem havadan hem de karadan rejim unsurlarına darbe üstüne darbe vurdu.

Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, 3 uçak, 8 helikopter 3 İHA, 151 tank, 47 obüs top, 52 çok namlulu roketatar, 8 hava savunma füze sistemi 12 tank savar silah, 24 zırhlı araç 34 silahlı pikap 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edildi.