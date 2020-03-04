Edirne Valiliği, Yunanistan sınırında göçmenlere uygulanan şiddetle ilgili açıklama yaptı.

Bir göçmen hayatını kaybetti

Valilik, Yunan tarafından açılan ateş sonucunda bir göçmenin hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3’ü ayağından, 1’i kasık bölgesinden, 1’i kafasından ve 1’i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır.

Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."