Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı tavır ile ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı tavrın, sistematik insan hakları ihlaline dönüştüğünü vurgulayarak Yunan tarafından açılan ateşle 5'ten fazla vurulma vakası tespit edildiğini söyledi.

Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, ''Sığınma hakkına saygı duyun'' çağrısı yaptı.