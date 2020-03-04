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Hakan Çavuşoğlu: 5'ten fazla vurulma vakası tespit edildi
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Yunan tarafından açılan ateşle 5'ten fazla vurulma vakası tespit edildiğini söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı tavır ile ilgili açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı tavrın, sistematik insan hakları ihlaline dönüştüğünü vurgulayarak Yunan tarafından açılan ateşle 5'ten fazla vurulma vakası tespit edildiğini söyledi.
Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, ''Sığınma hakkına saygı duyun'' çağrısı yaptı.
Etiketler: Yunanistan son dakika Hakan Çavuşoğlu göçmenSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 13:59
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