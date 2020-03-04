Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Amacımız çözümdür, barışçıl yöntemlerdir"

Bakan Akar, İdlib'de sorunun barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduklarını bir kez daha vurgulayarak şunları söyledi:

"Başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uygulanmasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bizim görüşlerimiz, önerilerimiz Sayın Putin'e ifade edilecek. Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemlerdir, siyasi yöntemlerdir.

Bu konuda başlangıçtan itibaren biz taleplerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da dile getirilecektir. Bölgenin rahatı için, huzuru, güvenliği, akan kanın durması için bölgeye bir an önce barışın gelmesi için bu çalışmaları sürekli yapıyoruz."

"Mehmetçik kahramanlıkla görevini yerine getiriyor"

Akar, "Bahar Kalkanı planlandığı şekilde devam ediyor. Orada huzurun, sükunun sağlanması için gayret gösteriyoruz. Mehmetçik büyük kahramanlıkla, özveriyle görevini yerine getiriyor" dedi.