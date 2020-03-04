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135 bin 844 göçmen sınırı geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı hakkında bilgi verdi. Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu söyledi.
Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 135.844— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 4, 2020
Etiketler: son dakika göçmen yunanistan edirneSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 10:47
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