Kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte güvenlik korucularının, daha önce aylık 135 lira olan güvenlik tazminatı 190 liraya çıkarıldı.

Karar, 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ve İçişleri Bakanlığınca yürütülecek.

Türkiye Maarif Vakfı'nın 2020 bütçesi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Türkiye Maarif Vakfı, faaliyetlerini yerine getirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığından 684 milyon lira alabilecek.

Karar 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

Türkiye Maarif Vakfı, gerek açtığı okullarla gerekse FETÖ'den devir alınan okullarla dünyanın dört bir yanında eğitim alanında hizmetlere imza atıyor.