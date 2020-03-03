Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Yunanistan'ın kararı tamamen hukuksuzdur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın iltica başvurularına ilişkin aldığı karara ilişkin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 00:17
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz