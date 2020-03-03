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Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler heyetinin İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmesi, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
[Fotoğraf: AA]
Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yer aldı.
Etiketler: AB İçişleri Bakanı süleyman soylu Josep Borrel FontellesSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 21:23
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