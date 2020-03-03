Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahar Kalkanı bölgesinde Rejimin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit oldu, 9 asker yaralandı.

Saldırı sonrası bölgedeki 82 Rejim hedefinin derhal ateş altına alındığı ve vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.