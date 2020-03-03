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İdlib'de bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında bir askerin şehit olduğunu, 9 askerin yaralandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahar Kalkanı bölgesinde Rejimin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit oldu, 9 asker yaralandı.
Saldırı sonrası bölgedeki 82 Rejim hedefinin derhal ateş altına alındığı ve vurulmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakika bahar kalkanı harekatıSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 22:06
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