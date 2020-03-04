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Fuat Oktay: Mazluma kurşun sıkan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddetle ilgili açıklama yaptı.
Oktay şunları söyledi:
"Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur. Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır"
Etiketler: Yunanistan son dakika göçmen fuat oktaySon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 17:07
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