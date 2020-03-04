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MSB'den "Bakan Akar'ın şahsi Twitter hesabı yoktur" hatırlatması
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın şahsi Twitter hesabının olmadığını hatırlatarak, "Hulusi Akar ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir." açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur." denildi
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"'Hulusi Akar' ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sayın Bakan’ın bilgisi dışındadır. Sayın Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır."
Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur. “Hulusi Akar” ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sn. Bakan’ın bilgisi dışındadır. Sn. Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2020
Etiketler: msb milli savunma bakanlığı hulusi akarSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 15:36
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