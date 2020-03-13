Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye ve Rusya'nın İdlib çatışmasızlık bölgesinde ilan ettiği ateşkesin ardından, genel şiddet seviyesi düştü ve hava saldırılarının da durduğu bildirildi. Ön cephelere yakın bölgelerde de yerinden edilmeler yavaşladı" dedi.

Laerke, tüm bu gelişmelerin İdlib'i "güvenli bir yer" yapmadığı uyarısında bulunarak, Suriye iç savaşının 10'uncu yılında ülkenin kuzeybatısının hala en endişe verici bölge olma özelliğini koruduğunu anlattı.

Yıl başından bu yana BM'nin Türkiye üzerinden bölgeye 2 bin 600 tır insani yardım gönderdiğini aktaran Laerke, bölgedeki sivil ve sivil altyapı tesislerinin korunması çağrısını yineledi.

İdlib'de son durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Ateşkes konusunda mutabık kalındı

Rejim ve destekçileri bu dönemden itibaren İdlib'in birçok büyük ilçesini, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları sonucunda ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi Mutabakatı'ndan bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 2 bin civarında sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı, 2 milyona yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta yapılan toplantının ardından İdlib'de ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.