Ankara-Moskova hattında günlerdir devam eden İdlib temasları sonuçlandı. Türkiye, Rusya ile 3 maddelik mutabakata vardı ve ateşkes sağlandı.

Ateşkes, 6 Mart 2020 saat 00.01 itibarıyla başladı.

Mutabakat kapsamında, M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.

M4 karayolunun bir bölümünde ortak devriyeler gerçekleştirilecek. Bölgede sükunetin devamlılığı için Türk ve Rus askerler tıpkı Fırat'ın doğusunda olduğu gibi bir araya gelecek. Pazar günü ortak devriyelere başlanacak. Masada sağlanan ateşkesin sahada gözetimi yapılacak.

Moskova'da varılan mutabakat bununla sınırlı değil. İki ülke bölgedeki tüm terörist grupların ortadan kaldırılması konusunda kararlı. Ayrıca siviller de korunacak. İhtiyaç sahiplerine ayrım yapılmadan insani yardım sağlanacak. Yerinden edilen Suriyelilerin geri dönüşleri kolaylaştırılacak.

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