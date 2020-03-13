Ülke genelinde kırmızı bölge edilen İtalya'da, halk eve kapandı. Normalde sokakların boş kalmadığı başkentte, bu kez sadece pencereden sesler yükseldi.

Evde durmak zorunda kalan İtalyanlar, pencere ve balkonlarda enstrüman çaldı. Ayrıca birlikte ülkelerinin ulusal marşını da söylediler.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkede koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için kimsenin dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. İnsanlar sadece iş, sağlık ihtiyaçları ve acil durumlar için dışarı çıkabiliyor. Dışarıdaki herkes birbirinden en az bir metre mesafede durmak zorunda.