Ülkede, iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.

İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi

Kovid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bu akşamki kararnameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu.

Başbakan Conte, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, "Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.

Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte, "Evde kalıyorum' şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım. Onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacak ve dışarıda ya da lokallerde toplanma yasağını da ekledik." diye konuştu.

Conte, bu kararnameyle bütün İtalya'nın korumalı bir alan haline geleceğini ifade etti.

Ülke genelindeki tüm okullar 3 Nisan'a kadar kapalı

Bugünden itibaren hükümetin tüm ortaklarıyla ülke genelinde daha güçlü ve sıkı önlemler almaya karar verdiklerini aktaran Başbakan Conte, "Bana inanın ki, bu kolay değil, bütün bu kuralları bütün yarımadaya uygulamak. Bu işin ciddiyetinin farkındayız. Bütün sorumluluğu alıyoruz. Sorumluluk zamanı. Sağlık herkesin esas hakkıdır. Bundan geri adım atmaya izin veremeyiz. Bugün için doğru karar evde kalmaktır. İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalı." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı, bütün ülke genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yine 3 Nisan tarihine kadar kapalı kalacağını belirtti.

Başbakan Conte, bu kararnameyle ülkede Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu da sözlerine ekledi.

Giuseppe Conte, AB'den bütçe açığı konusunda daha fazla bütçe esnekliği de talep edebileceklerini söyledi.

Conte, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini de dile getirdi.

Başbakanın açıkladığı son kararnameye göre, ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı olacak.

Mahkumlar firarda

Diğer yandan, Kovid-19 endişesi ve buna yönelik tepkiler nedeniyle ülkede hafta sonu baş gösteren cezaevinde isyan furyası bugün de devam etti.

Dün Modena'da çıkan olaylarda 6 mahkumun yaşamını yitirdiği açıklanırken, başkent Roma'daki Rebibbia cezaevi de olmak üzere ülke genelindeki 27 cezaevinde olayların çıktığı belirtiliyor.

Olaylarda mahkumların yatakhanelerini ateşe verdikleri ve bir şekilde kaçmaya çalıştıkları aktarılıyor.

Özellikle Foggia kentindeki cezaevinden yaklaşık 50 tutuklunun kaçtığı bunlardan 30 kadarının yakalandığı, geri kalanının arandığı bildirildi.

Başbakan Giuseppe Conte, cezaevindeki olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığında güvenlik kurulunu topladı.

Sosyal medyada "Ben evde kalıyorum" kampanyası

Hükümet, özellikle kuzeyde kırmızı bölge ilan edilen Lombardiya Bölgesi ve 14 kentteki insanlara daha az hareket etme çağrısı yaparken, sosyal medyada da "Ben evde kalıyorum" etiketiyle bir kampanya başladı.

Başbakan Conte ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın yanı sıra İtalyan ve dünya kamuoyunun tanıdığı ünlü isimler tek tek bu çağrıya katılarak, kırmızı bölgedeki insanları virüsün yayılmasını önlemek için evde kalmaya davet etti.

Sosyal medyadaki bu kampanyaya uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek ve oyuncu Serra Yılmaz da destek verdi. Özpetek, Instagram hesabından Serra Yılmaz ile beraber çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "İçinde bulunduğumuz durumun, yalnızca bir virüsle değil aynı zamanda alışkanlıklarımızla mücadele etmemizi gerektirdiğini kavramalıyız. Elimizde bu krizi adeta bir dayanışma yarışına çevirmek için büyük bir fırsat var. Görme ve düşünme biçimimizi değiştirmeliyiz. 'Bana da bulaşmasından korkuyorum’ ya da 'Bana bulaşmasını umursamıyorum' yerine 'Ben diğerlerini koruyorum' diyebilmeliyiz." yorumunu yaptı.

Özpetek, herkesin birbiri için birtakım önceliklerini bir süre ertelemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Şu anda bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde olan herkes için. Hayatları en az benimki kadar değerli olan yaşlı ve kırılgan tüm bireyler için. Zaten kanserle savaşmakta olduğundan, üstüne bir de bunu kaldıramayacak olanlar için. Dilerim ki dayanışma ruhu asla eksik olmasın. Gerisinin hiçbir önemi yok." ifadesini kullandı.

Öte yandan, virüs nedeniyle İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) kararıyla Serie A dahil tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.