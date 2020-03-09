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Elysee: Hafter ateşkesi sağlayan anlaşmayı kabul etti
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hafter, Libya'da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme 1 saat sürdü.
Hafter, Libya'da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti ancak BM nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ateşkesi ihlali halinde anlaşmanın iptal edileceğini belirtti.
Görüşmede petrol konusu da ele alındı.
Etiketler: hafteri macron elysee sarayıSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 23:23
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