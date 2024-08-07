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Dünya
AA 07.08.2024 14:50

Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle İran ve Irak dahil olmak üzere bazı ülkelere yönelik uçuş iptali kararlarının süresini uzattı.

Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı
[Fotograf: Reuters]

Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından yapılan güvenlik analizi çerçevesinde bu bölgeye yönelik hizmetlerde değişikliğe gidildi.

Bölgede artan gerilim nedeniyle şirketin Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e olan bütün uçuşlarının 13 Ağustos'takiler dahil olmak üzere iptal edildiği belirtilen açıklamaya göre, Lufthansa iptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sundu.

Lufthansa, geçen hafta da benzer bir karar alarak bölgeye seferleri iptal etmişti.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemişti.

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