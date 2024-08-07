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Dünya
AA 07.08.2024 13:12

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 39 bin 677'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 39 bin 677'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 39 bin 677'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 306 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "2 katliam" gerçekleştirdi, bu saldırılarda 24 Filistinli daha hayatını kaybetti, 110 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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