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Dünya
AA 07.08.2024 11:32

Mont Blanc Dağı'nda buz kütlesinin düşmesi sonucu 1 dağcı öldü

Fransa'nın İtalya sınırında bulunan Mont Blanc Dağı'nda buz kütlesi düşmesi sonucu 1 dağcı hayatını kaybetti, 4 dağcı yaralandı.

Mont Blanc Dağı'nda buz kütlesinin düşmesi sonucu 1 dağcı öldü
[Fotograf: Reuters]

Haute Savoie Valiliği, olaya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, Mont Blanc Dağı'nda tırmanış için bulunan bir grup dağcının düşen buz kütlesiyle sürüklendiğini belirtti.

Dağcıların tırmanışı sırasında buz kütlesinin düşmesi nedeniyle 15 kişilik dağcı grubunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Valilik, 10 kişinin kurtulduğu kazada, buz kütlesinin düşüşünü tetikleyen etkenlerin doğal olduğunu bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, geceyi Mont Blanc Dağı'nın eteklerindeki bir sığınakta geçirdiği bilinen 2 Alman için bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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