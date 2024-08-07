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Dünya
AA 07.08.2024 10:45

İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı

İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayımlandı.

İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı
[Kanal 12]

Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor.

Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

Kanal 12'nin haberinde "(Askerler) Muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar." denildi.

Haberde, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinlinin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği aktarıldı. Cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrailli bakanlar, işkenceci askerlere sahip çıkmıştı

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.

Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar cinsel işkence uygulayan askerlere destek mesajları vermişti.

Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti.

Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Gözaltına alınan askerlerden 5'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

İsrail mahkemesi, cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzattı.

Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkenceyle gündeme geliyor

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

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