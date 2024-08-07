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Dünya
AA 07.08.2024 07:39

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tatil ilan edildi

İran'ın başkenti Tahran ve Elburz eyaletlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları 1 gün tatil edilirken, 13 eyalette ise saat 10.00'dan sonra tatil kararı alındı.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tatil ilan edildi
[Depo Photos]

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi tatil kararının, ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındığını vurguladı.

Karara göre, yardım hizmetleri dışında Tahran ve Elburz eyaletinde tüm kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.

Ülkede 13 eyalette ise tüm kamu kurumları ve bankalar saat 06.00-10.00 arasında hizmet verecek.

Bazı bölgeler 50 derecelere yaklaştı

İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere yaklaşırken, meteoroloji tahminlerine göre Tahran'da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşacak.

İran'da 26-27 Temmuz'da da aşırı sıcaklar nedeniyle tatil kararı alınmıştı.

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