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Dünya
AA 07.08.2024 07:24

İran: Avrupa, İsrail'e verdiği destekle tüm diplomatik kanalları engelledi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını kınamayarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Tel Aviv'e karşı etkili ve caydırıcı karar alınmasına engel olarak fiilen tüm diplomatik kanalları tıkadığını söyledi.

İran: Avrupa, İsrail'e verdiği destekle tüm diplomatik kanalları engelledi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail'in bölgedeki saldırılarını ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'daki suikastın faili olduğunu anlatan Bakıri, bu suikastı "İran'ın ulusal egemenliğine saldırı" kabul ettiklerini belirtti.

Bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden terör eylemlerine sessiz kaldığına dikkati çeken Bakıri, "Bu durum Tel Aviv'deki suç çetesinin küstahlığının yoğunlaşmasına ve bölgede gerginlik ve güvensizliğin yayılmasına neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.

'Avrupa tarafı, Siyonist rejimin açık terör saldırılarını kınamayarak diplomatik kanalları engelliyor'

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ise bölgedeki gerginlikle ilgili endişelerini iletti.

Schallenberg, tüm taraflara itidalli olunmasını ve gerilimleri azaltmak için tüm diplomatik kapasitelerin kullanılması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri de "Avrupa tarafı, Siyonist rejimin açık terör saldırılarını kınamayarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu rejime karşı etkili ve caydırıcı bir karar almasını engelleyerek fiilen tüm diplomatik kanalları engelledi." ifadesini kullandı.

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