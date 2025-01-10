Los Angeles'taki yangınlarda yağmaya karşı Ulusal Muhafızlar görevde

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna ile diğer bölge yetkilileri, gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Luna, yaklaşık 400 kolluk kuvveti personelinin yangın bölgelerinde devriye gezdiğini ve izinsiz girişlerin önlenmesi için sıkı denetim yaptığını belirtti.

Şerif Luna, tahliye bölgelerine izinsiz girişin bir suç olduğunu vurgularken, bu bölgelerde işlenen suçların ağır cezalara tabi tutulacağını ifade etti. "Kimse bu felaketten faydalanmaya çalışmamalı. İzinsiz giriş yapan veya suç işleyen herkes tutuklanacak" dedi.

Ulusal muhafızlar görevde

Yangın bölgelerinde güvenliği sağlamak ve yağma olaylarını önlemek amacıyla Kaliforniya Ulusal Muhafızlarından yüzlerce asker Los Angeles’a konuşlandırıldı.

Şu ana kadar yağma yapan 20 kişi tutuklandı.

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, "Yangınla mücadelede elimizdeki tüm kaynakları seferber ettik. Ulusal Muhafızlarımızın desteği, topluluklarımızı korumak için çok önemli. Ancak şunu açıkça belirteyim: Yağmaya asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Los Angeles İlçe Savcısı Nathan Hochman, yağmacılara karşı sert bir mesaj vererek, "Tutuklanacaksınız, yargılanacaksınız ve yasaların en ağır cezalarına çarptırılacaksınız" dedi.

Hochman ayrıca, halkı tahliye emirlerine uymaya, bilgilere erişim sağlamaya ve ihtiyaç halinde acil durum servislerine başvurmaya çağırdı. Yardım edebilenlerin komşularına ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaları gerektiğini belirtti.

Sokağa çıkma yasağı

Los Angeles'taki yangından etkilenen Palisades ve Eaton bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin "kusurlu davranıştan" yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde ise 1000 dolar para ya da hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Yaklaşık 153 bin kişiye yönelik tahliye emri verildiği ve 58 bine yakın yapının da tehlike altında olduğu aktarıldı.