Puslu 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.01.2025 22:32

Venezuela, Kolombiya ile kara sınırını geçici olarak kapattı

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni öncesinde, komşu ülke Kolombiya ile kara sınırını geçici olarak kapattığını ve uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Venezuela, Kolombiya ile kara sınırını geçici olarak kapattı

Tachira Eyaleti Valisi Freddy Bernal, yaptığı açıklamada, uluslararası bir komplo iddiası nedeniyle Kolombiya sınırının kapatıldığını bildirdi.

Bugün yerel saatle 05.00'te uygulamaya konulan kararın 13 Ocak Pazartesi gününe kadar süreceğini ifade eden Bernal, "Venezuelalıların ve özellikle bu sınırın huzurunu bozmaya yönelik uluslararası bir komplo hakkında bilgi sahibiyiz." dedi.

Bernal, alınan karar nedeniyle iş insanları ve çiftçilerden anlayış beklediklerini vurgulayarak "Devlet üzerinde mutlak bir kontrole sahip olduğumuzdan ve her koşulda tüm Tachira halkının huzur ve barışını garanti edeceğimizden emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Kolombiya, sınırı açık tutmaya devam edecek

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Venezuela'nın, kara sınırını ve hava sahasını 72 saatliğine kapatma kararını, "tek taraflı ve iç nedenlerden" kaynaklandığı belirterek diplomatik kanallar aracılığıyla kendilerine ilettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kolombiya, kendi tarafındaki sınırları açık tutmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 2 bin 219 kilometrelik kara sınırını paylaşan Kolombiya ile Venezuela'yı birbirine bağlayan ana geçiş noktaları, Tachira eyaleti ile Norte de Santander olarak biliniyor.

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için bugün yemin ederek görevine resmen başlamıştı.

ETİKETLER
Kolombiya Venezuela
Sıradaki Haber
ABD'de uçuşu iptal edilen uçaktan yolcular tahliye edilirken 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:50
Grönland Başbakanı Egede'den, Trump ile görüşmeye "yeşil ışık"
23:48
Güney Kıbrıs'ta İnfluenza A virüsü nedeniyle bir haftada 4 kişi öldü
23:39
Eski UCM Başkanı'ndan, Polonya'nın ülkeyi ziyareti halinde Netanyahu'yu tutuklamama tutumuna tepki
23:51
Bakan Kacır: Çelik kubbe projesini başarıyla gerçekleştireceğiz
23:04
İstanbul'da müşterileri dolandıran taksicilere operasyon: 21 zanlı tutuklandı
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorum
Halfeti ilçesindeki batık kent: Çekem Mahallesi ve Savaşan köyü
Halfeti ilçesindeki batık kent: Çekem Mahallesi ve Savaşan köyü
FOTO FOKUS
Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ