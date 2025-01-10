Los Angeles'taki yangından etkilenen bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna ile diğer bölge yetkilileri, gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Luna, Los Angeles'taki yangından etkilenen Palisades ve Eaton bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

"Bu bölgelerde bulunamazsınız. Bulunursanız gözaltına alınırsınız." diyen Luna, bu kararın tahliye edilen evleri korumak için uygulamaya konulduğunu kaydetti.

Luna, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin "kusurlu davranıştan" yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde ise 1000 dolar para ya da hapis cezasına çarptırılacağını belirtti.

Yaklaşık 153 bin kişiye yönelik tahliye emri verildiğini aktaran Luna, 58 bine yakın yapının da tehlike altında olduğunu söyledi.

Yeniden inşa planlamaları başladı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da Ulusal Muhafız Birliklerinin bölgede görevlendirildiğini anımsatarak, bölge polisinin tahliye edilen yerlerde güvenliği sağlamaya yönlendirildiğini vurguladı.

Kimsenin bu trajediden "faydalanmasına" izin verilmeyeceğinin altını çizen Bass, hızlı şekilde yeniden inşa için planlamanın başladığını bildirdi.

Bass, yeniden inşa sürecinde bürokratik engellerin kaldırılacağını kaydederek, "Sistemi sarsıp yeni stratejiler ve uygulamalarla hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yağmalamaya yönelik "sıfır toleransla" hareket edilecek

Los Angeles Polis Departmanı Yardımcı Emniyet Amiri Dominic Choi de yangından etkilenen bölgelerde toplam 210 polisin kanun ve nizamı muhafaza etmek için görevlendirildiğini belirtti.

Kamu güvenliğini sağlamak ve suç faaliyetlerini engellemek için polislerin bölgelerde devriye gezdiğini anlatan Choi, "Yağmalamaya yönelik sıfır toleransla hareket ediyoruz. Etkilenen bölgelerde yağmalama yapan ya da suç işleyenler, gözaltına alınacak ve yasalara göre yargılanacak." dedi.

Dron uçurmak yasaklandı

Los Angeles Bölge İtfaiye Amiri Anthony Maroney, dün yangın alanında "dron ihlali" tespit ettiklerini bildirdi.

Küçük bir dronun "Super Scooper yangın söndürme uçağının" kanadına çarptığını ve delik oluşturduğunu söyleyen Maroney, uçağın acilen tamire alındığını, pazartesi tekrar işlevsel hale gelmesinin beklendiğini dile getirdi.

Maroney, bu uçaklardan sadece iki adet bulunduğunu belirterek, "Yangın bölgesinde dron uçurmak sadece tehlikeli değil aynı zamanda yasa dışıdır." uyarısında bulundu.

Federal güçlerin dron uçuşlarını takibe alacağını aktaran Maroney, bu bölgelerde dron uçurulmasının tüm hava operasyonlarının askıya alınması anlamına geldiğini ifade etti.

Los Angeles Bölge Denetçisi Jeff Prang da şimdiye kadar yangınlardan en az 10 bin mülkün zarar gördüğünü tahmin ettiklerini, gelecek günlerde daha detaylı bilgi paylaşabileceklerini kaydetti.

Yetkililer, yangılardan Hurst'ün yüzde 37, Palisades'in yüzde 8, Kenneth'ın yüzde 35 ve Eaton'ın yüzde 3'ünün kontrol altına alınabildiğini bildirdi.