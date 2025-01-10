Puslu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.01.2025 19:41

AB, Netanyahu'nun Polonya'daki Auschwitz törenine katılmasına karşı

Avrupa Birliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Polonya'da düzenlenecek Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmasına Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama emri nedeniyle karşı olduğunu bildirdi.

AB, Netanyahu'nun Polonya'daki Auschwitz törenine katılmasına karşı
[Fotograf: AA]

AB Komisyonunun dış ilişkiler sözcülerinden Anouar El Anouni günlük basın toplantısında Netanyahu'nun Polonya'da düzenlenecek Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılması ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı.

El Anouni, "AB, UCM'yi ve Roma Statüsü'nde belirtilen ilkeleri desteklemektedir. AB, mahkemenin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duymaktadır. AB, uluslararası ceza adaletine ve dokunulmazlığa karşı mücadeleye güçlü şekilde bağlıdır. AB Konseyi tüm devletleri, bekleyen tutuklama emirlerinin derhal infazı dahil olmak üzere mahkemeyle tam işbirliği yapmaya çağırmaktadır." ifadesini kullandı.

Tüm AB ülkelerinin Roma Statüsü'ne taraf olduğunu anımsatan El Anouni, İsrail'den hangi yetkilinin etkinliğe katılacağını bilmediğini kaydetti.

Polonya'nın yaklaşımı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hükümetten, Netanyahu'nun Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan katılabilmesini sağlamasını istemişti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski ise Cumhurbaşkanı Duda'nın çağrısından önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi halinde, ülkenin UCM'ye karşı yükümlülükleri uyarınca tutuklanacağını söylemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'de Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Polonya
Sıradaki Haber
Dünya Meteoroloji Örgütü, 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu doğruladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
Bankadan yanlışlıkla verilen 100 lirayı iade etti
20:30
Adana'da su borusu patladı, otobüs çukura düştü
20:22
AA'nın Gazze'deki kameramanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail saldırısında hayatını kaybetti
20:14
Bakan Bolat: İhracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor
19:40
Dünya Meteoroloji Örgütü, 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu doğruladı
19:39
İran'ın birçok eyaletinde enerji tasarrufu için okullar ve idari kurumlar tatil edildi
Halfeti ilçesindeki batık kent: Çekem Mahallesi ve Savaşan köyü
Halfeti ilçesindeki batık kent: Çekem Mahallesi ve Savaşan köyü
FOTO FOKUS
Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ