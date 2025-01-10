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Dünya
AA 10.01.2025 19:38

İran'ın birçok eyaletinde enerji tasarrufu için okullar ve idari kurumlar tatil edildi

İran'ın birçok eyaletinde enerji tasarrufunda bulunmak ve ülkedeki gaz dengesizliğini düzenlemek için ilk, orta ve lise düzeyi okullar ile üniversiteler, devlet daireleri ve bankalar yarın tatil edildi.

İran'ın birçok eyaletinde enerji tasarrufu için okullar ve idari kurumlar tatil edildi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, havaların soğuması sonrasında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ülkedeki birçok eyalette eğitim kurumları ile devlet dairelerinde 11 Ocak Cumartesi günü için tatil kararı alındı.

Buna göre Elborz, Simnan, Kirman, Kirmanşah, Kürdistan, Doğu Azerbaycan, Kazvin, Rezevi Horasan, Gülistan, Mazenderan, Zencan, Güney Horasan, Merkezi, Kum ve Erdebil eyaletlerinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyi okullar ve üniversiteler ile devlet daireleri, kamu kurumları ve bankalar bir gün süreyle tatil edildi.

Tahran'daki tatilin sebebi "hava kirliliği" olarak açıklandı

Başkent Tahran'daki özel eğitim kurumları ile anaokulları, bankalar, devlet kurumları, resmi ve özel idari kurum ve kuruluşlar da tatil edildi.

Diğer eyaletlerdeki tatilin enerji tasarrufu sağlanması için ilan edildiği belirtilirken, başkent Tahran'daki tatilin sebebi ise "hava kirliliği" olarak açıklandı.

Tahran'da devam eden hava kirliliği nedeniyle tüm kademelerdeki eğitim kurumları ve üniversitelerin eğitimleri çevrim içi yapılacak.

Tahran'daki hizmet kuruluşları ile sağlık merkezleri ise çalışmaya devam edecek.

Tatil süresince Tahran Belediyesi tarafından verilen günlük özel bölgelere giriş trafik izinleri verilmeyecek, araçlar evlerin kapı numaralarının tek ya da çift oluşuna göre trafiğe çıkabilecek.

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