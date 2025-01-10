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Dünya
İHA 10.01.2025 19:15

Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı

Avustralya’da bir fast food restoranını kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı

Avustralya’nın Melbourne şehrinde bir fast food restoranını kundaklamaya çalışan bir saldırgan, kendi pantolonunu ateşe verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay anında saldırganın alevler içinde kaldığı ve yanındaki şahısla birlikte koşarak olay yerinden kaçtığı görüldü. Saldırgan restorandan uzaklaşmasının ardından yanan pantolonunu çıkararak kaçmaya devam etti.

Restoranda çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Victoria eyalet polisi, 25 Aralık 2024'te yerel saatle 02.40 sıralarında meydana gelen olayın görüntüsünü yayınlayarak görgü tanıklarından saldırganların kimliklerin tespit edilmesi için ifade vermelerini istedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
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