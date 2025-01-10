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Dünya
AA 10.01.2025 14:58

Katil İsrail'in saldırılarında 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in saldırılarında 4 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki Şafii Camisi'nin çevresini hedef aldığı saldırılar sonrası enkaz altından 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 2 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı.

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Emel Hastanesi çevresi ile Mevasi bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralanan biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna düzenlediği saldırılarda yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.

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