Katil İsrail'in saldırılarında 4 Filistinli öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki Şafii Camisi'nin çevresini hedef aldığı saldırılar sonrası enkaz altından 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 2 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı.

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Emel Hastanesi çevresi ile Mevasi bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralanan biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna düzenlediği saldırılarda yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.